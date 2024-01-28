هل تبعد الإصابة خريبين عن "نسور قاسيون" أمام إيران.. الاتحاد السوري يجيب

تلقى عشاق المنتخب السوري، ضربة موجعة، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع "نسور قاسيون" أمام المنتخب الإيراني في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم، بعد أن أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في وقت سابق عن غياب نجمه عمر خريبين عن تدريبات جراء شعوره بألم في ساقه اليسرى.

وكشف طبيب المنتخب السوري، أحمد كنجو، في وقت لاحق، أخر مستجدات الحالة الصحية للنجم عمر خريبين، في ظل الحديث عن إصابة محتملة، بقوله في فيديو نشره الاتحاد السوري لكرة القدم على "فيسبوك": "شعر خريبين بألم في أسفل الركبة، ليتم أخذ صورة رنين مغناطيسي، وكانت النتيجة مطمئنة جداً، وانتظم بالتدريبات الخاصة أمس السبت، واليوم سيكون في التمرين الكامل، ونطمئن الجمهور أن سيكون جاهزاً في مباراة إيران".

ويذكر أن خريبين سجل هدف الفوز لسورية على الهند (1-0) في المرحلة النهائية لدور المجموعات، وقاد "نسور قاسيون" إلى التأهل للمرة الأولى بتاريخ مشاركات المنتخب السوري إلى ثمن نهائي كأس آسيا.

كما غاب غمار رضمان عن تدريبات المنتخب السوري، بسبب إصابة في القدم اليسرى تعرض لها في مباراة الهند، بالإضافة إلى عمرو ميداني الذي يحتاج إلى أربعة أسابيع من الراحة والعلاج للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.