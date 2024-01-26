ميدو يواصل الهجوم على محمد صلاح ويسخر من طريقة علاجه

واصل لاعب منتخب مصر السابق والإعلامي أحمد حسام "ميدو" مهاجمة قائد منتخب مصر محمد صلاح، والسخرية منه بعد أن غادر المنتخب المصري وتوجه إلى ليفربول من أجل تكثيف علاجه في محاولة للحاق بمنتخب مصر إذا نجح في الوصول إلى المباراة النهائية.

ونشر محمد صلاح نجم نادي ليفربول تغريده على حسابه، و"ستوري" عبر إنستغرام، صورة يوضح خلالها بدء البرنامج العلاجي للعودة للياقة اللازمة استعدادا للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا حال بلوغ مراحل متقدمة.

ونشر أحمد حسام ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عبارة ساخرة من محمد صلاح، وبعدها بلحظات نشر أحمد حسام "ميدو" تغريدة جديدة تراجع فيها عن سخريته من الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول وقال: "يا جماعه أنا بهزر والله واكتر واحد دافعت عن صلاح في موقفه بس أنا لو مكانه دلوقتي هنزل صورة وانا في مركبة فضاء بتعالج بالأوزون مش صورة تقويات بالاساتيك".

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في مباراة مصر وغانا ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2023، وعلى إثرها سيغيب قرابة 7-10 أيام، وهو ما أعلنه الجهاز الطبي لمنتخب مصر، وبعدها أعلن الاتحاد المصري بيان أخر قال فيه: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه".

وهو ما عرض محمد صلاح لهجوم كبير من لاعبين سابقين ومحللين عن مغادرة المنتخب المصري في وسط البطولة وفتح المجال أمام مناوشات كبيرة أنهاها صلاح بتغريده أكد فيها أنه لن ينظر إلى هذه المهاترات ولن يستطيع أحد أن يقلل من حبه لدولته وجمهور بلده.