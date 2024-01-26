سينر يُقصي ديوكوفيتش من نصف نهائي أستراليا

أقصى الإيطالي يانيك سينر الرابع عالمياً، حامل اللقب المخضرم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أول من نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعدما هزمه 6-1، 6-2، 6-7 (8/6) و6-3 ليبلغ النهائي.

ووضع سينر حدّاً لسلسلة انتصارات ديوكوفيتش المتتالية البالغة 33 في ملبورن، ليتأهّل الإيطالي لأوّل مرة إلى النهائي بعدما حقّق على منافسه فوزه الثالث في سبع مواجهات.