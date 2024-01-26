سينر يُقصي ديوكوفيتش من نصف نهائي أستراليا

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

أقصى الإيطالي يانيك سينر الرابع عالمياً، حامل اللقب المخضرم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أول من نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعدما هزمه 6-1، 6-2، 6-7 (8/6) و6-3 ليبلغ النهائي.
ووضع سينر حدّاً لسلسلة انتصارات ديوكوفيتش المتتالية البالغة 33 في ملبورن، ليتأهّل الإيطالي لأوّل مرة إلى النهائي بعدما حقّق على منافسه فوزه الثالث في سبع مواجهات. 

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