صلاح قد يعود إلى كأس إفريقيا.. بيان رسمي من ليفربول يثير الجدل

تواصلت الإثارة في أزمة النجم المصري محمد صلاح وعدم استكماله بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في كوت ديفوار.

ورغم الأنباء التي أشارت إلى غياب أفضل لاعب في إفريقيا مرتين لمدة تصل إلى 3 أسابيع، ولكن ليفربول أثار الجدل بشأن إمكانية عودته للمشاركة في البطولة القارية.

وأصدر نادي ليفربول بيانا رسمياً، بشأن عودة النجم المصري محمد صلاح إلى الريدز.

وقال ليفربول، في بيان على موقعه الرسمي: "سيعود محمد صلاح إلى مركز تدريب النادي، يوم الأربعاء، لبدء برنامج تأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي، للتعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب مصر خلال الأسبوع الماضي".

وأضاف: "الإصابة جاءت أسوأ من التوقعات الأولى، وأجبرت صلاح على الخروج من الملعب في الشوط الأول من مباراة مصر وغانا".

وبين: "تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن خضوع اللاعب للعلاج في ليفربول".

وتابع: "سيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته إلى الميرسيسايد بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن مع النادي والمنتخب، لمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس الأمم الإفريقية إذا واصلت مصر التقدم في البطولة".