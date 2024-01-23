محمد صلاح.. أخر ظهور في كأس الأمم الإفريقية قبل التوجه لليفربول (صور)

ظهر النجم المصري محمد صلاح، رفقة المنتخب المصري في المباراة التي يخوضها الفراعنة في الجولة الثالثة من البطولة والتي يبحث من خلالها المنتخب المصري عن الفوز الأول في البطولة وتجنب الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية.

وطبقا للمعطيات الكثيرة التي حدثت اليومين الماضيين فأن محمد صلاح سيغادر معسكر المنتخب المصري بعد المباراة متجها إلى ليفربول من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به في مباراة مصر وغانا بالجولة الثانية من البطولة، وسيغيب بسببها محمد صلاح، لمباراتين عن المنتخب المصري حال تأهله.

ومن جانب أخر فجر رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، مفاجأة من العيار الثقيل عندما كتب على حسابه الرسمي أن إصابة محمد صلاح تستغرق من 21-28 يوماً.

وظهر محمد صلاح في ملعب المباراة مع المنتخب المصري واقفا داخل الملعب قبل أن يصعد إلى المدرجات ويجلس رفقة لاعبي المنتخب المصري المستبعدين من المباراة الهام والمصيرية للمنتخب المصري أمام الرأس الأخضر.

وظهر عدداً من الجماهير وهو يحاول السلام على اللاعب الذي بادلهم التحية، وهو يبدو متوترا من موقف المنتخب المصري في البطولة وإمكانية وداع البطولة من الدور الأول.