العراق تذيق اليابان مرارة "الأهداف الغامضة"

شهدت مواجهة المنتخب الياباني أمام العراق ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم حالة مثيرة للجدل خلال تسجيل "أسود الرافدين" للهدف الثاني أعادت للأذهان طريقة الهدف الذي كان قد سجلت به اليابان في شباك إسبانيا في كأس العالم واثار جدلاً واسعاً وودع على أثره منتخب ألمانيا المونديال.

وكان لاعب المنتخب العراقي أحمد يحيى قد روض الكرة قبل خروجها لرمية التماس وتوغل بها داخل منطقة الجزاء قبل أن يرسلها لزميله أيمن حسين الذي سجل بها الهدف الثاني له ولـ "أسود الرافدين"، وقد أظهرت تقنية الإعادة التلفزيونية "الفار" أن الكرة لم تخرج بكامل محيطها.

وكان لاعب المهاجم الياباني أوناي سيمون قد سجل في شباك إسبانيا خلال مواجهة المنتخبين في ختام دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر هدفا من أكثر الأهداف التي إثارة الجدل وقتها، إذ أن الإعادة التلفزيونية أظهرت في الوهلة الأولى أن الكرة تجاوزت خط المرمى قبل تمريرها للمهاجم سيمون.

وقد أصدر الاتحاد الدولي "فيفا" بياناً رسمياً أعلن فيه صحة الهدف، وقال إنه جرى فحص صحة الهدف عبر تقنية الفيديو المساعد "الفار"، واستخدمت صور كاميرا خط المرمى للتحقق مما إذا كانت الكرة لاتزال على الخط جزئياً أم لا، وأشار البيان إلى أن الكاميرات الأخرى قد تعرض صوراً مضللة، وأنه وفقاً للأدلة المتاحة لم تكن الكرة بأكملها خارج خط المرمى.

وانتهت المباراة بفوز ثمين للعراق تأهل على إثره إلى الدور الثاني من البطولة الآسيوية.