كلوب مصدوم من إصابة محمد صلاح

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب، إنهم لا يعرفون الكثير عن الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق، محمد صلاح خلال مشاركته في لقاء الجولة الثانية لكأس إفريقيا مع مصر أمام غانا أمس، والتي انتهت بالتعادل 2-2. وقال كلوب في المؤتمر الصحافي، بحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" الإنجليزية" اليوم، إنه يشعر بالصدمة من الإصابة والآلام التي شعر بها صلاح وأرغمته على مغادرة الملعب.

وقال إن صلاح من نوعية اللاعبين الذين لا يصابون كثيرا، ما يجعل إصابته مرشحة أن تكون قوية. لكنه شدد على أنهم بانتظار تفاصيل من الاتحاد المصري بعد أن يخضع اللاعب لفحوصات عديدة اليوم وغدا، وخاصة فحص الرنين المغناطيسي.

وكان صلاح قد شعر بآلام في العضلة الخلفية بحسب التشخيص المبدئي من الجهاز الطبي لمنتخب مصر، وأنه اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 45. ويتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل الأولية للإصابة مساء اليوم.

ويواجه ليفربول بورنموث في الدوري الانجليزي الممتاز الأحد المقبل، ويسعى بشدة للفوز للحفاظ على فرصته في اللقب، والبقاء في المقدمة. ويعاني ليفربول بعض الإصابات الأخرى، لكنها ليست مؤثرة بشكل عام. يذكر أن كلوب لم يكن يفضل مشاركة صلاح في كأس إفريقيا، لانه في أمس الحاجة إلى خدماته، لكنه يتفهم أنه مطالب بالمشاركة مع منتخب بلاده، وأن قوانين "فيفا" تسمح له بذلك.