تشافي يشعر بالإحباط من لاعبيه

قال موقع "فووتبل إسبانيا" إن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز اعترف بأنه يشعر بالفعل بالإحباط من مستوى الفريق بشكل عام، وأنه كأي مشجع آخر لبرشلونة، بدأ يفقد بعض الأمل في أن بعض اللاعبين قد يتحسنون. وكان برشلونة قد فاز بصعوبة بالغة على خصم متواضع أمس في كأس الملك، هو يونيونيستا بنتيجة 3-1 ليتأهل إلى ربع نهائي الكأس.

وشدد تشافي على أنه بسبب أداء بعض اللاعبين، بات من المستحيل أن لا يحصل الخصم، أيا كان مستواه، على فرص محققة للتسجيل، وهو ما تكرر أمام يونيونيستا وخاصة حين تقدم في النتيجة بهدف لصفر. وأمام برشلونة موقعة بالغة الصعوبة الأحد المقبل في ضيافة ريال بيتيس في الدوري الإسباني "الليغا"، حيث بات مطالبا بالفوز فقط حتى لا يتسع الفارق بينه وبين المتصدرين جيرونا وريال مدريد.