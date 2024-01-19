مورينيو إلى الدوري السعودي

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن اتفاق بين نادي الشباب السعودي والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المقال أخيراً من تدريب روما الإيطالي لسوء النتائج الفنية وتراجعه في الدوري الإيطالي.

وقالت الصحيفة إن لجنة التعاقدات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي أعطت موافقتها على التعاقد مع مورينيو الذي سيتولى تدريب الشباب قريباً لإكمال الموسم الحالي.

وأوضحت أن المدير الرياضي في نادي الشباب دومينكو تيتي اجتمع مع مورينيو عبر منصة "زووم" الخميس لنحو ساعة ووافق المدرب البرتغالي على العرض.