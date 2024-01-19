موريتانيا تحلم بالانتصار الأول في كأس إفريقيا

تطمح موريتانيا إلى تعويض خسارتها القاتلة أمام بوركينا فاسو في الجولة الاولى في بحثها الحثيث عن فوز أول في مشاركتها الثالثة تواليا وفي تاريخها في النهائيات (تعادلان وخمسة هزائم في سبع مباريات).

لكنّ أحلام المنتخب المعروف باسم "المرابطون" تصطدم بقوة منتخب أنغولا الذيّ تمكّن من الصمود بل ومجاراة الجزائر في الجولة الأولى.

وهي المرة الثانية التي تلتقي فيها موريتانيا وأنغولا في نهائيات العرس القاري حيث تعادلا سلبا في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة خلال نسخة 2019 في مصر، علما أنها التقيا في تصفيات النسخة ذاتها وتبادلتا الفوز 4-1 لأنغولا في لواندا، و1-0 لموريتانيا في نواكشوط.