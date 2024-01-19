أتلتيكو يجرد ريال مدريد من لقب كأس ملك إسبانيا بطريقة مثيرة (فيديو)

جرّد اتلتيكو مدريد جاره ريال من لقب مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه عليه في دربي العاصمة 4-2 بعد التمديد وبلغ الدور ربع النهائي، ونجا برشلونة من فخ مضيفه اونيونيستاس سلمنقة من الدرجة الثالثة وقلب تأخره بهدف إلى فوز غير مقنع 3-1.

في المباراة الأولى، ثأر أتلتيكو من ريال في دربي العاصمة بعد خسارته أمامه 3-5 بعد التمديد في نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية، في طريق النادي الملكي للفوز باللقب على حساب برشلونة 1-4.

وكان ريال أحرز لقب النسخة الأخيرة من الكأس المحلية بفوزه على أوساسونا 2-1.

وهي الخسارة الثانية لريال هذا الموسم في 29 مباراة خاضها في مختلف المسابقات (24 فوزا مقابل 3 تعادلات)، علما انه كان سقط للمرة الاولى أمام أتلتيكو بالذات 1-3 في المرحلة السادسة من الدوري.

على ملعب ميتروبوليتانو، بادر فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي الى الهجوم وكاد لاعب الوسط المهاجم الانكليزي جود بيلينغهام يفتتح التسجيل لكنّ كرته ارتدت من العارضة (11).

تصدى الحارس السلوفيني يان أوبلاك لمحاولتي البرازيليين رودريغو وفينيسيوس جونيور (21).

وبخلاف مجريات المباريات، نجح "روخيبيلانكوس" في انتزاع التقدم بمساعدة المدافع الالماني أنتونيو روديغر الذي حاول ابعاد كرة عرضية للارجنتيني رودريغو دي بول برأسه لكنها اتجهت نحو البرازيلي صامويل لينو المتقدم سددها في الزاوية اليمنى (39).

ومن خطأ فادح للحارس أوبلاك، أدرك ريال التعادل قبل نهاية الشوط الاول عندما فشل السلوفيني في ابعاد كرة عرضية للكرواتي لوكا مودريتش لتستقر داخل مرماه (45+1).

وتابع ريال استحواذه على الكرة، لكن مرة جديدة كان النجاح حليف أتلتيكو عبر الدولي ألفارو موراتا الذي استفاد من خطأ للحارس الاوكراني اندريه لونين الذي ارتمى محاولا ابعاد الكرة فأساء التقدير ليتابعها الدولي في المرمى (57).

ودفع انشيلوتي بالبدلاء ابراهيم دياس والالماني توني كروس والفرنسي أوريليان تشواميني وخوسيلو، فتمكن الاخير بعد دقيقتين فقط من دخوله من ادراك التعادل برأسية في المرمى الخالي بعد لعبة استهلها فينيسيوس بتمريرة جميلة لبيلينغهام صاحب التمريرة الحاسمة (82).

وابتسم الوقت الاضافي هذه المرة لاتلتيكو، فبعدما تلقت شباكه هدفين من ريال في الكأس السوبر بعد التمديد، نجح في قلب المعادلة لصالحه ليسجل هدفين عبر أفضل هداف في تاريخه الفرنسي أنطوان غريزمان مع 175 هدفاً (100) والبديل رودريغو ريكيلمي (119).

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