ريال مدريد لا يفكر في استعادة بنزيما

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد لا يفكر على الإطلاق في استعادة خدمات نجمه السابق، الفرنسي كريم بنزيمة، الذي توترت علاقته بناديه الحالي، الاتحاد السعودي، وذلك بسبب تأخره في الالتحاق بتجمع الفريق خلال التوقف الحالي بسبب كأس آسيا.

وبعد أن كشفت وسائل إعلام أوروبية عن أن بنزيمة ربما يفكر في مغادرة الاتحاد، والعودة للعب في أوروبا، أشارت مصادر في ريال مدريد، أن عودة بنزيمة غير مطروحة على الإطلاق، بجانب أن الكلفة المالية ستكون عالية جدا لأي ناد يرغب حاليا في التعاقد مع بنزيمة، فمن جانب يتقاضى بنزيمة راتبا فلكيا مع الاتحاد، ورحيله عنه سيكون بمبلغ قياسي، وهو ما لا يقدر عليه أي ناد آخر، خاصة وأن بنزيمة لم يعد بنفس الفعالية السابقة، ويبلغ من العمر 36 سنة.