مستقبل غامض لجواو فيلكس مع برشلونة

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن أن إدارة برشلونة ومدرب الفريق تشافي هيرنانديز بدأوا يفقدون ثقتهم في قدرة البرتغالي جواو فيلكس على أن يكون النجم المنتظر للفريق، لكنه وباستثناء الأداء المميز الذي قدمه فيلكس في لقاء أوساسونا الاخير، لم يحصل على فرصة كبيرة، وسقط من خيارات التشكيل الأساسي لتشافي، حيث لم يعد ضمن اهتماماته الأولى.

والامر نفسه إلى حد ما بالنسبة لإدارة برشلونة والتي لا ترى أن فيلكس استطاع فرض نفسه في المباريات الحاسمة، حتى خلال الفرص القليلة التي حصل عليها فيها، مثل دخوله بديلا أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر، ولم يقدم الشيء الكثير، باستثناء فرصة محققة أضاعها. يذكر أن فيلكس انتقل إلى برشلونة بداية الموسم معارا من أتلتيكو، ولا يبدو أن برشلونة على استعداد لدفع مبلغ كبير لتحريره من عقده مع النادي المدريدي.