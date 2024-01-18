مدرب سابق يدافع عن محمد صلاح ويبرر هبوط مستواه مع منتخب مصر

أشاد مدرب منتخب مصر السابق، رود كرول، بمحمد صلاح كأحد أفضل اللاعبين في العالم، مشيرا إلى أن اللاعب لديه مسؤولية كبيرة كونه قائد للمنتخب المصري، وأوضح أن المنتخب المصري سيكون أمام تحد صعب في مواجهة المنتخب الغاني، بالجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

وقال المدرب كرول في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحياة" المصرية: "شاهدت منتخب مصر وهو قريب إلى قلبي ومن الناحية الهجومية فإن مصر ليس لديها مشكلة على الإطلاق، المشكلة تكمن في خط الدفاع وكان سبب في التعادل أمام موزمبيق".

وعن مباراة مصر وغانا توقع المدرب كرول عدم خسارة مصر وتابع: "المنتخب المصري لا يستطيع أن يخسر ربما يتعادل، ولكن غانا ليست الفريق الذي كنا نعرفه من قبل، يجب أن تسعى مصر أن تكون أفضل من المباراة الأولى، والبدايات تكون صعبة، لذلك مصر ستحقق نتيجة إيجابية غدًا أمام غانا".

وكان النجم المصري محمد صلاح قد تعرض لانتقادات عقب تعادل مصر في المباراة الافتتاحية هو وباقي نجوم الفريق المحترفين باستثناء المهاجم مصطفى محمد، حيث أصبح موقف منتخب مصر صعب في هذه المجموعة ويتوجب عليه عدم الخسارة اليوم.

وأضاف المدرب كرول: "محمد صلاح أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، ولكن كرة القدم الإفريقية مختلفة عن أسلوب الكرة العربية والأجنبية، في قارة إفريقيا لا توجد فرق صغيرة كما كان، محمد صلاح لديه مسؤولية كقائد للفريق، في ليفربول يلعب على الجانب الأيمن، ربما اختلف الأمر، ولكنه يستطيع أن يؤدي".

واختتم حديثه أن فريق ليفربول لديه منظومة مختلفة، وبالتالي من الصعب على المنتخب المصري تنفيذ نفس التكتيك، مشيرا إلى أن محمد صلاح يستطيع اللعب في أي منظومة، ومنتخب مصر من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس أمم إفريقيا ومعها المغرب.