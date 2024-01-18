جلسة مصيرية تحدد مستقبل دوري السوبر الأوروبي

ستعقد جلسة الاستماع لما يسمى بقضية دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليغ" في 14 مارس، وفقاً لما قررته المحكمة التجارية رقم 17 في مدريد، على خلفية الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) في ديسمبرالماضي.

من المتوقع أن تعقد جلسة الاستماع من جلسة واحدة في المحكمة التي تنظر هذا الإجراء، والتي عاد إليها الموضوع بعد أن رأت محكمة العدل الأوروبية أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، التي تنص على أن أي مشروع مسابقة جديدة يخضع لموافقة مسبقة، مثل دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليغ"، تعد انتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تعلق على المشروع الخاص بهذه المسابقة.

واقتصرت المحكمة الأوروبية على عرض استنتاجاتها بشأن القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بقواعد كلتا المنظمتين، لأن ذلك هو ما أثارته المحكمة التجارية رقم 17 بمدريد، التي تتولى القضية الآن.

ووفقاً لحكم محكمة العدل الأوروبية الملزم للمحكمة الإسبانية، أساء الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم استخدام مركزيهما المهيمنين، لأن قواعدهما التي تجعل إقامة مسابقة جديدة يستوجب موافقتهما، لا تخضع لأي معايير تضمن أن يكون طابعها شفاف وموضوعي وغير تمييزي ومتناسب".

وبالنسبة للمحكمة فإن صلاحيات "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا تخضع لأي معايير من هذا النوع"، وقواعدهما المتعلقة باستغلال حقوق البث يمكن أن تضر أندية كرة القدم الأوروبية والشركات العاملة في سوق الإعلام، وأخيراً المستهلكين ومشاهدي التلفزيون من خلال منعهم من الاستفادة من المسابقات الجديدة التي يفترض أن تكون مبتكرة أو مثيرة للاهتمام".

ومع ذلك أوضح الحكم أن الأمر متروك للمحكمة التجارية رقم 17 في مدريد للتحقق مما إذا كانت هذه القواعد يمكن أن تفيد مجموعات المصالح المختلفة لكرة القدم، على سبيل المثال، من خلال إعادة التوزيع التضامني للدخل الناتج عن تلك الحقوق".

وأبدى الداعم الرئيسي للمشروع، رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، رضاً هائلا" بعد علمه بالحكم، وشدد على أن كرة القدم لن تكون احتكاراً مرة أخرى".

وأشار إلى أنه يتصور دوري السوبر الأوروبي مشروعاً حديثاً متوافقاً تماماً مع المسابقات الوطنية، ويرتكز على الجدارة الرياضية".

واعتبر رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، أن الحكم يثبت حق النادي الكاتالوني، ويتيح فرصة تاريخية لإعادة هيكلة كرة القدم الأوروبية.

وفي المقابل، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الحكم لا يعني تأييد أو إقرار ما يسمى بدوري السوبر الأوروبي،

وأظهر ثقته في صلابة قواعده الجديدة، وعلى وجه التحديد، أنها تمتثل لجميع القوانين الأوروبية ذات الصلة".

ومن جانبه، أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أنه لن يكون هناك دوري سوبر أوروبي على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، لأن ذلك غير ممكن من الناحية القانونية"، وأكد أنه إذا أراد ريال مدريد أو برشلونة أن يكون لهما منافستهما الخاصة، فيمكنهما "إطلاقها غدا، ولكن خارج مظلة (فيفا) وبدون الدخل الناجم عن دوري أبطال أوروبا".