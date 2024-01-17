مانشيني بعد "الريمونتادا" ضد عمان: ليس لدي أي شيء ضد لاعبي "الأخضر"

قال الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، إن فريقه استحق الفوز على المنتخب العماني، مؤكدا أن فريقه ارتكب بعض الأخطاء في الشوط الأول، ولكن هذا أمر طبيعي في كرة القدم، والأهم أنه نجح في تدارك الأمر وعاد وانتصر في الشوط الثاني.

وقلب المنتخب السعودي تأخره بهدف إلى فوز 2 /1 على عمان، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "ليس لدي أي شيء ضد أي لاعب رحل عن المنتخب، هذا الأمر قد انتهى، ولا أريد الحديث عن هذا الأمر مرة أخرى، لا يوجد أي ضغط علي في هذا الموضوع، بعد 45 سنة في كرة القدم مثل هذه الأمور اعتيادية".

وأكمل: "كرة القدم مختلقة تماما، في السنوات الماضية كرة القدم السعودية تحسنت بشكل كبير جدا، قد يحتاجون بعض الوقت للوصول إلى مستوى الكرة الأوروبية، ولكنهم لديهم الإمكانات ولديهم ما يساعدهم على تحسين هذه اللعبة".

وتابع "توليت قيادة المنتخب في سبتمبر الماضي، وخضنا فقط ثلاثة معسكرات، وفي بعض الأحيان تحتاج سنة كاملة، لأنك في المنتخب تحصل على أيام قليلة على مدار السنة، اللاعبون يلعبون بشكل جيد، وكما قلت في السابق نحتاج إلى تحسن أدائنا، وفي هذه البطولة أي شيء ممكن، ونحاول أن ننظر إلى كل مباراة على حدة".

واستطرد قائلا: "لدينا 23 لاعبا، عبد الرحمن غريب قد يبدأ أو يجلس على الدكة، هو قرار المدير الفني لأنه قد ينزل بديلا مثل اليوم ويغير من المباراة تماما".

وأضاف "نحن استحقينا الفوز على عمان لأننا لعبنا بشكل جيد، والشوط الثاني كان أفضل من الأول فاستحواذنا وصل إلى 70%، وهذا يمنحنا فرصة أكثر للتسجيل، الدفاع العماني كان رائعا ولم نجد حلولا سهلة، ولكن كان لدينا فرص للوصول إلى المرمى ونجحنا في التسجيل بنهاية اللقاء".