صورة ساخرة من ميسي تثير ضجة عالمية!

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية صورة ساخرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد فوزه بجائزة "ذا بيست" "الأفضل" لعام 2023 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإثنين، بعد منافسة قوية مع الهداف النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ودخلت الجماهير نوبة ضحك عارمة بعد الصورة الساخرة على غلاف "ماركا" الذي ظهر فيها ميسي كبير في السن حاملاً جائزة "ذا بيست"، وكتبت عليها: "لقد جئنا من المستقبل ولدينا أخبار لكم".

وأثارت الصورة حفيظة كثير من الجماهير واعتبرتها تقليل من قيمة النجم الأرجنتيني في وقت خرجت أصوات منددة بفوز ميسي بالجائزة على اعتبار أن هالاند الأحق بالحصول عليها خصوصاً أن التصويت اعتمد على الإنجازات خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 وحتى 20 أغسطس الماضي 2023، أي أن إنجاز ميسي بتتويج الأرجنتين بطلاً لكأس العالم لم يكن ضمن تلك الفترة.

يذكر أن هالاند قاد مانشستر سيتي للفوز بثلاثية تاريخية متمثلة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.