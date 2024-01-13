تعرف على أبرز مباريات السبت.. 3 مواجهات آسيوية وافتتاح كأس إفريقيا

تقام مجموعة من المباريات القوية اليوم السبت أبرزها إقامة 3 مباريات في كأس أمم آسيا، بينما تنطلق منافسات كأس أمم إفريقيا، في الوقت الذي تشهد فيه الدوريات الأوروبية عدداً من المباريات المهمة أهمها يجمع نيوكاسل مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت

كأس آسيا

15:30أستراليا-- : -- الهند

18:30الصين -- : -- طاجيكستان

21:30أوزبكستان-- : --سوريا

كأس أمم إفريقيا

00:00ساحل العاج-- : --غينيا بيساو

الدوري الإنجليزي

16:30تشيلسي-- : -- فولهام

21:30نيوكاسل يونايتد-- : --مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

17:00لاس بالماس-- : --فياريال

19:15ريال مايوركا-- : --سيلتا فيغو

21:30أتلتيك بيلباو-- : --ريال سوسييداد

00:00ريال بيتيس-- : --غرناطة

الدوري الإيطالي

18:00جنوى-- : --تورينو

18:00نابولي -- : -- ساليرنيتانا

21:00هيلاس فيرونا -- : -- إمبولي

23:45مونزا-- : --إنتر ميلان

الدوري الألماني

18:30لايبزيغ-- : -- آينتراخت فرانكفورت

18:30فرايبورغ-- : --يونيون برلين

18:30ماينز-- : --فولفسبورغ

18:30كولن-- : --هايدنهايم

18:30أوغسبورغ-- : --باير ليفركوزن

21:30دارمشتات-- : --بروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

20:00موناكو -- : -- إستاد ريمس

00:00رين-- : --نيس

الدوري البرتغالي

19:30كاسا بيا-- : -- فاماليكاو

22:00تشافيس-- : -- سبورتينغ لشبونة

00:30إستوريل برايا -- : -- موريرينسي

الدوري الهولندي

19:30فورتانا سيتارد -- : -- سبارتا روتردام

21:45تفينتي أنشخيده -- : -- إي زد آلكمار

23:00بى اى سى زفوله-- : --هيرينفين

00:00بي إس في آيندهوفن-- : --إكسيلسيور

الدوري التركي

14:30أنقرة غوجو-- : --قاسم باشا

14:30هاتاي سبور-- : --بينديك سبور

17:00إسطنبول باشاك شهير-- : -- ألانياسبور

20:00بشكتاش-- : --فاتح قرا جمرك

20:00تشايكور ريزا سبور-- : --أضنة ديمرسبور

الدوري الجزائري

19:45شبيبة القبائل-- : --جمعية أولمبي الشلف

20:00وفاق سطيف-- : --نجم بن عكنون

21:00اتحاد بسكرة-- : --مولودية البيض

23:00شباب بلوزداد -- : -- مولودية الجزائر