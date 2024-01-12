مبابي يوجه صدمة إلى ريال مدريد وليفربول

كشفت وسائل إعلام إنجليزية اليوم عن أن نجم فريق باريس سان جرمان، والمنتخب الفرنسي، كيليان مبابي وجه صدمة كبيرة إلى ناديي ريال مدريد وليفربول، حيث اشترط راتبا سنويا ضخما للغاية إلى جانب شروط مالية عديدة أخرى، بينها تحكمه شبه الكامل في "صورته التجارية"، وذلك مقابل التوقيع لأحد الناديين، بعد أن دخل في فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده مع سان جرمان، والذي ينتهي الصيف المقبل.

وعلى الرغم من ربط تقارير صحافية عديدة مبابي بريال مدريد، لكن شيئا لم يتم بشكل رسمي حتى الآن رغم مرور 12 يوما على بدء شهر يناير الجاري، في المقابل ذكرت صحيفة "تيليغراف" أن ليفربول أبدى اهتماما أيضا باللاعب، لكن الأخير يريد راتبا سنويا يصل إلى نحو 70 مليون يورو من أجل التوقيع، وهو أمر لا يمكن لأي من الناديين القيام به.