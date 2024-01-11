برشلونة يرفض بيع ثلاثة من لاعبيه

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية المقربة من نادي برشلونة أن "الكاتالوني" رفض ثلاث عروض دون أن يسمها من أجل السماح برحيل ثلاثة من أبرز نجومه في الانتقالات الحالية. وقالت إن اللاعبين الثلاثة هم المدافع أراواخو، وكذلك صانع الألعاب بيدري، ونجم الوسط غافي.

يشار إلى أن بايرن ميونيخ أبدى اهتماما كبيرا في الفترة الاخيرة بضم أراوخو، لكن الاخير ظل ملتزما باللعب لبرشلونة، وكان مقربون من اللاعب قالوا في فترة سابقة إنه في حال قرر الرحيل فستكون وجهته إلى إنجلترا، وليس ألمانيا. في المقابل لم يتم الكشف عن الاندية الراغبة في ضم بيدري وغافي، لكن كان هناك اهتمام كبير سابقا بهما من أندية في إنجلترا وخاصة من مان يونايتد، وكذلك من بعض الاندية السعودية الكبيرة.