المدير الرياضي لبيتيس يرحل بسبب عرض سعودي

دفع عرض من الدوري السعودي، المدير الرياضي لنادي ريال بيتيس الإسباني انتونيو غوردون إلى إعلان نيته الرحيل عن ناديه، حيث لم يكمل السنة معه. وسيكون بيتيس في وضع صعب كونه خسر مديره الرياضي مرتين في سنة واحدة، إذ كان قد رحل المدير السابق رامون بلانيس، ثم حل مكانه في مارس الماضي غوردون، وهو مدير سابق في نادي برشلونة.

لكن عرضا مغريا حصل عليه غوردون بحسب ما أكده موقع "فووتبل إسبانيا" من نادي الاتحاد السعودي جعل غوردون يقتنع بضرورة الانتقال إلى الدوري السعودي وترك بيتيس، وفي توقيت صعب للنادي الإسباني بعد أسبوع على فتح نافذة الانتقالات الشتوية الحالية.