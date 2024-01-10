بالوتيلي يفكر بالعودة إلى الدوري الإيطالي

ذكر موقع "فووتبل إيطاليا" أن نجم الكرة الإيطالية المثير للجدل، ماريو بالوتيلي، والذي يلعب حاليا مع فريق أدانا ديمريسبور التركي، يفكر جديا في العودة خلال الانتقالات الشتوية الحالية إلى الدوري الإيطالي مجددا، لكنه حائر بين ثلاثة أندية هي أودينيزي وساليرنيتانا وإيمبولي. ويمتد عقد بالوتيلي (30 عاما) مع الفريق التركي حتى نهاية الموسم الجاري.

ويرغب بالوتيلي في أن يحظى مجددا بفرصة اللعب لمنتخب إيطاليا، ويعتقد أن العودة إلى الدوري الإيطالي ستجعله أمام الأنظار حتى يستطيع اللعب في البطولة القارية الصيف المقبل.