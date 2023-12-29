الأهلي يحبط "ريمونتادا" فيوتشر.. "الأحمر" بطلاً للسوبر في الإمارات

توج فريق الأهلي بكأس السوبر المصري بفوزه اليوم الخميس، 4-2، على فيوتشر بعد التمديد لشوطين إضافيين.

وبهذا اللقب وصل المدير الفني السويسري مارسيل كولر لبطولته السادسة مع الأهلي، والـ150 بتاريخ النادي محلياً.

وتم تمديد المباراة للأشواط الإضافية بعد انتهاء الشوطين الأول والثاني بالتعادل 2-2

وعزز الأهلي رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة 14 من 21 مرة، إذ سبق له الفوز باللقب 13 مرة بالنظام القديم بين بطلي الدوري والكأس مقابل أربعة ألقاب للزمالك صاحب المركز الثاني ومرة واحدة لكل من المقاولون وطلائع الجيش وحرس الحدود.

وافتتح محمود عبد المنعم (كهربا) التسجيل من ضربة رأس بعد مرور 12 دقيقة مستغلاً ركلة ركنية نفذها علي معلول ولم يتمكن محمود جنش حارس مرمى مودرن من إبعادها.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد انطلاقة من منتصف الملعب من حسين الشحات الذي مرر الكرة إلى كهربا الذي لعب تمريرة وضعت الشحات في انفراد مع الحارس ليضعها في الشباك.

وقلص البديل عمر السعيد الفارق في الدقيقة 76 عندما ضغط على مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي الذي سدد الكرة في لاعب مودرن فيوتشر لترتد في مرماه.

وأدرك محمد محمود التعادل بعدما أطلق تسديدة قوية من مسافة بعيدة اصطدمت بأحد لاعبي الأهلي لتغير مسارها إلى داخل مرمى الأهلي في الدقيقة 82 ليدفع بالمباراة إلى وقت إضافي.

وسجل أنتوني موديست هدف التقدم في الدقيقة 114 بضربة رأس مستغلاً عرضية معلول، ورغم أن حكم الراية أعلن وجود تسلل في البداية، تبين بمراجعة حكم الفيديو المساعد أن موديست لم يكن متسللاً ليحتسب الهدف.

وبعد دقيقتين فقط، حسم كريم فؤاد الفوز مستغلاً خطأ دفاعي.