مهاجم مصري يهدر أسهل فرصة في تاريخ كرة القدم (فيديو)
أهدر مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان فرصة غريبة لم يكن إهدارها خلال مباراة تحديد المركز الثالث بمسابقة كأس السوبر المصري التي تستضيفها أبوظبي، ليحرم سيراميكا من الفوز بعدما انتت المواجهةو بفوز بيراميدز بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1) .
وانفرد ريان بمرمى بيراميدز مستفيداً من خطأ خروج الحارس أحمد ميهوب وزميله المدافع أسامة جلال ليجد نفسه أمام المرمى الخالي تماماً من الحارس لكنه سدد بغرابة شديدة في القائم وسط حالة ذهول من المراقبين.
من أغرب الفرص في التاريخ!— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023
المرمى خالٍ تماماً ولكن أحمد ياسر ريان يسدد في القائم#سيراميكا_كليوباترا_بيراميدز #كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/sZhQdRiOPh
وربما تكون فرصة ريان بين الأغرب في تاريخ كرة القدم لندرة حدوثها في الملاعب العالمية!!.
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