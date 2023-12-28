مواعيد أبرز مباريات الخميس.. السوبر المصري وآرسنال الأهم
تقام اليوم مجموعة من المباريات أبرزها نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات الذي يجمع الأهلي مع مودرن فيوتشر وآرسنال مع وست هام في الدوري الإنجليزي.
كأس السوبر المصري
17:00سيراميكا كليوباترا-- : --بيراميدز
21:00الأهلي -- : -- مودرن فيوتشر
الدوري الإنجليزي
23:30برايتون-- : --توتنهام هوتسبير
00:15آرسنال -- : -- وست هام يونايتد
الدوري البرتغالي
00:15إستريلا أمادورا-- : --أروكا
دوري روشن السعودي
19:00الاتفاق -- : -- الحزم
19:00الرياض-- : --ضمك
الدوري المغربي
19:00الفتح-- : --يوسفية برشيد
19:00الرجاء -- : -- اتحاد طنجة
21:00شباب المحمدية-- : --نهضة بركان
23:00المغرب التطواني-- : --الاتحاد التوركي
الدوري الجزائري
22:00شباب بلوزداد -- : -- الرياضي القسنطيني
كأس المحترفين القطري
18:30الريان -- : -- قطر
20:30الدحيل -- : -- العربي
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