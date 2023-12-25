صندوق عربي يقترب من شراء ميلان

كشفت صحيفة صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية بأن صندوق الاستثمارات السعودي يخطط لشراء نادي ميلان إذ يسعى لشراء 100% من أسهم النادي، والسيطرة الكاملة عليه.

وقالت الصحيفة إن السعودية تريد دفع القرض الذي حصل عليه جيري كاردينالي مالك ميلان ورئيس مجموعة ريد بيرد من صندوق إليوت.

وأضافت أن قيمة القرض تبلغ 550 مليون يورو بالإضافة إلى سعر الفائدة، وسوف تدفع السعودية هذه الأموال إلى إليوت، ما سيسمح لهم ببيع حصة مجموعة ريد بيرد.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن شراء ميلان سوف تكلف السعودية 1.5 مليار يورو إجمالي.

يذكر أن ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي لكنه يعاني في الموسم الحالي بقيادة المدرب ستيفانو بيولي إذ ودّع دوري أبطال أوروبا، ويبتعد 11 نقطة عن غريمه إنتر متصدر "الكالشيو".