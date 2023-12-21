قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن نجم المنتخب الإنجليزي، وقناص فريق بايرن ميونيخ، هاري كاين، يشعر بالحزن في ميونيخ على الرغم من الانطلاقة المميزة له مع البافاري منذ الانتقال إليه الصيف الماضي بنحو 110 ملايين يورو.

وقالت إن سبب الحزن الذي يشعر به هو أنه عاش طوال الاشهر الماضية بعيدا عن عائلته الصغيرة، والتي ظلت تعيش في إنجلترا، بينما اختار هو الإقامة مؤقتا في أحد الفنادق بانتظار العثور على منزل مناسب، وتحقيق رغبته بالاجتماع مع عائلته مجددا من خلال انتقالها للعيش في ألمانيا.

وكرويا، سجل كاين 25 هدفا في 22 مباراة مع فريقه، منها 21 هدفا في الدوري الألماني، آخرها هدف خلال الفوز قبل عطلة الاعياد على فولفسبورغ 2-1. وتعتبر فترة الاسابيع الثلاثة مهمة لكاين لاخذ قسط من الراحة والاجتماع مع عائلته مجددا.