ريال مدريد يفكر جديا في ضم مدافع خلال الانتقالات الشتوية

يواجه فريق ريال مدريد وقتا عصيبا بسبب توالي الإصابات وسط لاعبين مؤثرين جدا، آخرهم إصابة قلب الدفاع النمساوي ديفيد ألبا بقطع في الرباط الصليبي لينتهي موسمه رسميا، ما سيجعل ريال مدريد بدون قلب دفاع فعليا، خاصة بعد أن غاب منذ بداية الموسم البرازيلي ميلتاو لنفس الإصابة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن مدرب الريال، الإيطالي كارلو أنشيلوتي يفكر جديا في التعاقد مع مدافع جديد خلال الانتقالات الشتوية، وأنه لم ينف هذا الأمر حين سئل عنه في المؤتمر الصحافي للقاء ألافيس في وقت لاحق الليلة، مشيرا إلى أن هناك مشاورات تجري بالفعل بهذا الخصوص في داخل النادي، وأن هناك انفتاح على المضي قدما لضم مدافع جديد، دون الإشارة إلى هوية الأسماء المقترحة.