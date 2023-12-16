تعرف على مواعيد مباريات الزمالك في بطولة الوحدة الدولية

أعلن نادي الزمالك، رسمياً، مشاركته في بطولة الوحدة الدولية، المقرر إقامتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 18 وحتى 24 يناير المقبل، بالتزامن مع توقف الدوري المصري، جراء مشاركة منتخب "الفراعنة" في بطولة أمم أفريقيا، الزمع إقامتها في "كوت ديفوار" خلال الشهر ذاته.

وأكد نادي الزمالك، عبر موقع التواصل الاجتماعي للنادي "فيس بوك"، إن: "الزمالك سيدشن أولى مبارياته، في الثامنة والنصف من مساء 20 يناير المقبل (بالتوقيت المحلي للإمارات)، حين يلتقي صاحب الضيافة فريق الوحدة الإماراتي، على أن تسبقها في السادسة والربع مساءً بلقاء أم صلال القطري أمام الاتفاق السعودي".

ويذكر أن المشاركة في بطولة الوحدة الدولية، تقتصر على أربعة اندية، على أن تحدد مواجهتي اليوم الافتتاحي (20 يناير)، هوية الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية المزمع إقامتها في السابعة والنصف من مساء 24 يناير المقبل، على أن تسبقها في الرابعة والنصف عصراً لقاء الخاسرين للمنافسة على المركزين الثالث والرابع للبطولة.