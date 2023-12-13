قرار كاتالوني يحرم لاعبي برشلونة من "الاستحمام"

لوّح مجلس كاتالونيا العام بحظر الاستحمام في الصالات والمراكز الرياضية، بما فيها ملعب لويس كومبانيس مونتجويك ومركز التدريبات "سيوتات اسبورتيفا جوان غامبر" اللذين يستخدمهما نادي برشلونة الإسباني، كإجراء تقشفي بسبب الجفاف، بحسب ما قال مستشار العمل المناخي في حكومة كاتالونيا لإذاعة كادينا سير الأربعاء.

وسيبدأ العمل بالإجراء بدايةً من يناير المقبل، بعد إعلان الحكومة الكاتالونية الانتقال إلى "مرحلة ما قبل الطوارئ" في الأسبوع المقبل، في ظل الجفاف الذي يعاني منه الإقليم. وسيتعيّن على برشلونة "تعويض" تكلفة المياه التي تُستخدم في ريّ العشب في الملعب والمركز التدريبي، أو "الاستحمام في المنزل"، بحسب ما قال مستشار العمل المناخي دافيد ماسكورت.

وحذّر ماسكورت في حديثٍ لإذاعة "كادينا سير"، من استمرار فريق برشلونة "باستهلاك المياه بنفس المستويات الحالية"، ما يفرض عليه "التعويض".

ويحتضن برشلونة مبارياته على ملعب لويس كومبانيس مونتجويك خلال موسم 2023-2024 بدلاً من ملعبه التاريخيّ كامب نو، بسبب أعمال تطوير في النادي وزيادة سعة الملعب بـ11 ألف مقعد. وُيعدّ ملعب لويس كومبانيس خامس أكبر ملاعب إسبانيا وثاني أكبر ملعب في إقليم كاتالونيا، ويتّسع لـ60.713 متفرّجاً.

