لحظة استقبال ياسين بونو الفوز بجائزة أفضل حارس إفريقي (فيديو)

استقبل حارس نادي الهلال السعودي والمنتخب المغربي ياسين بونو خبر فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا بفرحة كبيرة قبّل خلالها يد ورأس والدته وقطعا معاً كعكة حلوى كبيرة.

ونشر نادي الهلال على حسابه الرسمي في "إكس" فيديو للاعب ووالدته أحد أقاربه يحتفلون بفوز بونو داخل المنزل بعدما غاب اضطرارياً عن حضور حفل توزيع الجوائز الذي أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الاثنين بمدينة مراكش المغربية.

ولم يتمكن بونو من حضور الحفل في مراكش لالتزامه مع فريقه الهلال الذي لعب ضد التعاون (3-0) في ربع نهائي كأس السعودية.

وجاء فوز بونو على المصري محمد الشناوي حارس الأهلي، والكاميروني أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يذكر أن جائزة أفضل لاعب ذهبت إلى النيجيري فيكتور أوسيمين الذي قاد نادي نابولي لنيل لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي متفوقاً على المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان والمصري محمد صلاح نجم ليفربول.