مورينيو يستغل طفل "جامع كرات" لإيصال تعليماته إلى اللاعبين! (فيديو)

لجأ المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو إلى طريقة مبتكرة لإيصال تعليماته إلى اللاعبين داخل الملعب خلال مباراة فريقه روما مع فيورنتينا، الأحد، بملعب "الأولمبيكو" والتي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري الإيطالي.

وتداولت وسائل الإعلام الإيطالية فيديو لمورينيو يتحدث إلى الطفل جامع الكرات عند المنطقة الفنية ويطلب منه إرسال ورقة تحمل تعليمات فنية إلى حارس مرمى الفريق روي باتريسيو في الدقائق الأخيرة من المباراة.

بعد طرد #لوكاكو ، الخطة من المدرب #مورينيو إلى حارس مرماه

pic.twitter.com/AefJcmZXwY — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) December 11, 2023

وكان روما قد عانى الأمرين في المباراة خصوصاً بعد طرد لاعبين من "الذئاب" هما: نيكولا زاليفسكي في الدقيقة 64 وروميلو لوكاكو في الدقيقة 87، ليكمل الفريق العاصمي المباراة بـ9 لاعبين ما استدعى مورينيو اللجوء إلى جامعي الكرات لمساعدته على الخروج من المباراة بنقطة التعادل.

ويحتل روما المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة.