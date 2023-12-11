بنزيمة يطرد ميسي ورونالدو من "الأحلام" (فيديو)
وجّه الفرنسي كريم بنزيمة صدمة كبيرة لجماهير الأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو باستبعادهما من قائمة الأحلام بالنسبة له فيما ضمت أساطير كروية أخرى اعتبرها أكثر فاعلية وجاذبية من وجهة نظره.
ونشر نادي اتحاد جدة فيديو للاعبه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اختار فيه 11 لاعباً اعتبرهم الأفضل عبر التاريخ في مراكزهم وهم:
تعرف على تشكيلة احلام الاسطورة بنزيما 🟡⚫️#النمور_في_المونديال#TigersInCWC pic.twitter.com/HVPjPLMOaG— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 10, 2023
حراسة المرمى
مانويل نوير
الدفاع
داني ألفيس، بيبي، سيرجيو راموس، مارسيلو
الوسط
بول بوغبا، كلود ماكيليلي، رونالدينيو، زين الدين زيدان
الهجوم
كريم بنزيمة ورونالدو داليما
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