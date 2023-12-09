محمد صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول.. "أنا ملك إفريقيا"

قلب ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تأخره أمام كريستال بالاس، إلى فوز بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل، في آخر ربع ساعة وسجّل هدف الفوز 2-1 في الوقت البدل عن ضائع، ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم موقتاً، مع افتتاح المرحلة السادسة عشرة من البطولة.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال الذي يحل على استون فيلا في وقت لاحق، وبعد تقدّم بالاس في الشوط الثاني من ركلة جزاء، عادل محمد صلاح مسجلاً هدفه المئتين مع ليفربول في مختلف المسابقات، ليصبح خامس لاعب يحقق هذا الانجاز بعد الويلزي إيان راش (346)، روجر هانت (285)، غوردان هودجسون (241) والأسكتلندي بيلي ليدل (228)، ثم لعب تمريرة الهدف الثاني للبديل هارفي إليوت في الدقائق الأخيرة.

وأكد محمد صلاح، بهدفه رقم 200 أنه الأقرب للفوز بلقب أفضل لاعب في إفريقيا بعدما أصبح أول لاعب إفريقي يصل إلى هذا الرقم، وسجّل صلاح هدفه المئتين مع ليفربول في مختلف المسابقات والـ150 في الدوري، من تسديدة ارتدت بقوّة من لاعب ليفربول السابق ناثانيال كلاين (76)، وبعد تمريرة من صلاح، تلاعب البديل الشاب هارفي إليوت بالدفاع وأطلق تسديدة جميلة جداً من خارج المنطقة، مسجلاً هدفه الأول هذا الموسم في شباك الحارس البديل ريمي ماتيوز الذي دخل قبل بأربع دقائق بدلاً من الحارس المصاب سام جونستون (90+1).