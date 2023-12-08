كبرى أندية إنجلترا في صراع على لاعب فرنسي شاب

بات النجم الجديد في الكرة الفرنسية، ليني يورو، هدفا لكبرى أندية إنجلترا في الفترة الاخيرة، وذلك نظرا للإمكانات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها لاعب ليل الشاب ذو الـ18 سنة، والذي يشغل مركز "الوسط المدافع"، واستطاع أن يجذب اهتمام الكثيرين في فترة قصيرة، حيث بات في الموسم الحالي، أساسيا مع فريقه، والذي كان بدأ يشارك معه كبديل، منذ كان في السادسة عشر من عمره ضمن الفريق الاول.

وقالت صحيفة "ميرور" الانجليزية إن الصراع قد يشتد أكثر بين مان يونايتد ومان سيتي، ما سيجعل سعر اللاعب يرتفع بشكل كبير، على الرغم من صغر سنه.

ويعاني كلا الناديين مشاكل على مستوى الخط الدفاعي، إذ بات مدافع مان يونايتد الفرنسي رافاييل فاران محل شك كبير في مستواه، مع كثرة إصاباته، إلى جانب المستوى المتواضع لهاري ماغواير، كذلك بالنسبة لسيتي، الذي يعاني عدد من الإصابات، بجانب تراجع مستوى مدافعين بارزين، مثل كايل وولكر.