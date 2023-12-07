ريال مدريد يستعيد خدمات لاعبين قبل موقعة فياريال

كشف موقع "فووتبل إسبانيا" اليوم عن أخبار سارة بالنسبة لنادي ريال مدريد، والذي يتوقع أن يستعيد خدمات اثنين من لاعبيه المصابين قبل موقعة فياريال في الدوري 17 الجاري، ويتعلق الأمر بالفرنسي اوريلين شواميني، وكذلك التركي الشاب اردا غولر.

وكان غولر عانى فترة طويلة من إصابات متتالية، بينما شواميني تعرض للإصابة في فترة أخيرة، وكان من المتوقع أن يغيب لشهرين كاملين، لكن الشفاء من الإصابة تم بشكل سريع، ما جعله مؤهلا للعب أمام فياريال، في مباراة مهمة للغاية لريال مدريد. كما بدأ البرازيلي فينيسيوس التدرب على العشب، بعد أن تعرض للإصابة خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن يعود في نهاية يناير أو بداية فبراير المقبلين.