رحيل كيروش عن تدريب منتخب قطر.. والإسباني لوبيز بديلا له

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم انفصاله بالتراضي عن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب قبل كأس آسيا. وقال الاتحاد على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "يعلن الاتحاد القطري إنهاء مهمة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي كان يشرف على تدريب المنتخب الوطني الأول خلال المرحلة السابقة بالتراضي بين الطرفين.

وقال الاتحاد في بيان صحافي إنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كيروش على كل ما قدمه خلال الفترة الماضية متمنيا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وأعلن الاتحاد التعاقد مع الإسباني ماركيز لوبيز ليحل مكان كيروش في تدريب "العنابي". وتدافع قطر عن لقب كأس آسيا، التي ستقام على أرضها، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، وتلعب في دور المجموعات، ضمن مجموعة تضم إلى جانبها، الصين وطاجيكستان ولبنان.

