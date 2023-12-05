مانشستر يونايتد يصطدم بالصحافة بعد أنباء عن اضطرابات بين اللاعبين والمدرب

أكد الهولندي اريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي انه واثق من الدعم الذي يلقاه من لاعبي فريقه وذلك على خلفية الشائعات التي تناقلتها اكثر من وسيلة اعلامية في اليومين الاخيرين وكشفت ان غرف الملابس انقلبت ضده.

وأعرب النادي عن غضبه من نشر هذه الشائعات، وقام بمنع اربع وسائل اعلامية تناولت هذا الأمر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده تن هاغ الثلاثاء عشية مواجهة فريقه لتشلسي في الدوري الإنجليزي.

وتعرض مانشستر يونايتد لخسارته العاشرة في 21 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم السبت ضد نيوكاسل صفر-1، ما حدا ببعض وسائل الاعلام الى الكشف ان عددا كبيرا من اللاعبين انقلبوا على المدرب وبأنهم لا يحبذون طريقة تدريباته او يأخذون عليه بأنه صارم أكثر من اللزوم.

ودافع النادي عن قراره بمنع بعض وسائل الاعلام «لعدم التواصل معنا ليمنحنوا الفرصة للتعليق (على الشائعات)، على تحديها او وضعها في اطارها الصحيح» بحسب بيان صادر عن النادي الثلاثاء.

وكان لسان حال تن هاغ مماثلا في المؤتمر الصحافي بقوله متوجها الى الصحافيين «يتعين عليكم التوجه الينا اولا وليس كتابة تقارير من وراء ظهرنا، انها ليس الطريقة الافضل للقيام بذلك».

ونفى تن هاغ تماما وجود انشقاق في غرف الملابس بقوله «في كل فريق، ثمة لاعبون يحصلون على فرص قليلة للعب او هم اقل سعادة من الاخرين، لكن بالتأكيد لا وجود لأي مشكلة».

واضاف «ثمة الكثير من الشائعات، لكن `ذلك لا يجعل افكارنا مشتتة».

وأوضح «استمع دائما الى اللاعبين، وامنحهم الفرصة دائما للتحدث معي، اذا كان احد اللاعبين لديه مشكلة معي فأني انصت اليه ايضا لكنهم لم يقولوا لي شيئا، او ربما واحد او اثنين قاموا بذلك».

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في الدوري ال'نكليزي بفارق 5 نقاط عن المراكز الرابع المؤهل الى دوري ابطال اوروبا، كما يواجه خطر الخروج من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا حيث يحتل المركز الاخير حاليا قبل الجولة الاخيرة حيث يستضيف بايرن ميونيخ الالماني الاسبوع المقبل.