أغرب هدف.. وأسوأ حظ لحارس مرمى في التاريخ (فيديو)

دخلت مواقع التواصل الاجتماعي بنوبة ضحك هستيرية بعد الهدف العكسي الذي سجله حارس مرمى هامبورغ دانييل هوير بالخطأ في مرماه خلال مباراة فريقه مع سان بولي في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.

ويعتبر الهدف أحد أغرب الأهداف العكسية في تاريخ كرة القدم وأسوأ حظ لحارس مرمى في العالم، خصوصاً عندما حاول الأخير تشتيت الكرة أمام مرماه لكنه وجه نفسه يسدد بعنف في شباكه.

Hamburg's goalkeeper scored the craziest own goal 💀 pic.twitter.com/pGTi4rePiu — GOAL (@goal) December 2, 2023

بدأت قصة الهدف أثناء عملية بناء هجمة، إذ مرر المدافع الكرة إلى الحارس الذي أخذ وضعية الاستلام لكنه فوجئ باقترابها من خط المرمى فحاول تشتيتها لكن لسوء حظه فجرها بالشباك.