مانشستر يونايتد يمنع 4 صحافيين من دخول المؤتمر الصحافي للمدرب تين هاغ

منع نادي مانشستر يونايتد أربعة صحافيين من دخول المؤتمر الصحافي للمدرب الهولندي تين هاغ الذي كان مقرراً اليوم الثلاثاء والخاص بمباراة الفريق مع تشيلسي غداً الأربعاء (12:15 مساء بتوقيت الإمارات) في قمة الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأعلن مانشستر يونايتد في بيان رسمي بأنه "اتخذ بعض الإجراءات ضد مجموعة من المنظمات الإعلامية"، موضحاً: "ليس لأنهم ينشرون قصصاً عنا، بل لأنهم لم يمنحوا النادي الحق في الرد أو التواصل معنا بشكل مسبق لمنحهم سياق الأحداث".

والصحافيةن الأربعة هم: كاڤيه سوليكول من شبكة "سكاي سبورت"، صامويل لوكاريست "MEN"، دافيد ماكدونيل "ميرور"، وروب داوسون "إسبن".

وكانت التقارير الصحافية الصادرة من الصحافيين الأربعة قد تحدثت عن وجود شرخ كبير بين المدرب تين هاغ ولاعبين في الفريق وجهوا له انتقادات لاذعة بسبب خططه التكتيكية وحملوه مسؤولية النتائج السلبية للفريق، مشيرين إلى أن الثقة أصبحت معدومة بين المدرب ولاعبيه.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة متأخر بفارق 9 نقاط عن أرسنال المتصدر في وقت لم يحقق النادي أي نتائج إيجابية مع الفرق التي تحتل مراكز منافسة على اللقب هذا الموسم.