هالاند يشد شعره أمام قرار الحكم الأصلع.. ويفلت من العقوبة!

سلطت وسائل الإعلام الأوروبية الأضواء على لقطة النجم النرويجي إيرلينغ هالاند عندما شدّ شعره أمام الحكم الأصلع سيمون هوبر، مشيرة إلى أن طريقة احتجاج اللاعب كانت ستعرضه إلى عقوبة الإيقاف.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن مهاجم مانشستر سيتي هالاند انفعل بشكل غير لائق على الحكم سيمون هوبر، الذي كان يدير مباراة سيتي مع توتنهام التي انتهت بالتعادل 3-3 بعدما أوقف هجمة انفراد واعدة للاعب جاك جريليش من أجل احتساب خطأ لزميله إيرلينغ هالاند وعدم إتاحة الفرصة نحو تسجيل هدف الامر الذي أثار جدلاً تحكيمياً واسعاً خصوصاً أن النتيجة كانت 3-3 وحرمت السيتي فرصة الفوز في الوقت القاتل.

من جهتها، قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إن الاتحاد الإنجليزي رأى عقب خضوع الواقعة للتحقيق أن تصرف هالاند لا يستحق توجيه اتهام فردي له.

يذكر أن التعادل أدى لتراجع مانشستر سيتي «حامل اللقب» إلى المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة متأخر بفارق 3 نقاط عن أرسنال «المتصدر» ونقطة عن ليفربول «الوصيف» الأمر الذي أثار غضب المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ولم يكن خطأ مباراة السيتي وتوتنهام الوحيد في الدوري الأغلى في العالم، بل سبقه جملة من الأخطاء أبرزها حرمان ليفربول من هدف صحيح بطريقة غريبة عندما سجل الكولومبي دياز هدفاً من تمريرة النجم المصري محمد صلاح وألغاه الحكم بداعي التسلل لسوء التواصل بينه وبين غرفة "الفار"!.