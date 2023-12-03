العقوبة المتوقعة لنجم الهلال السعودي بعد استفزاز جمهور النصر

أثار لاعب هلال السعودي علي البليهي جدلا واسعا في مباراة الهلال والنصر القمة السعودية التي انتهت بفوز كبير للهلال، وذلك عندما ظهر في إحدى اللقطات في الدقائق الأخيرة من مباراة الهلال والنصر في قمة المرحلة الـ15 من الدوري السعودي، وهو يحتفل بهدف فريقه الثالث بطريقة مستفزة أمام جمهور الفريق المنافس.

وتوجه اللاعب نحو جمهور النصر الذي يجلس في المدرجات خلف مرمى فريق الهلال، واضعا يديه على عينيه في إشارة إلى أنه لا يراهم، مما جعل الحكم المساعد يبلغ حكم الساحة بالواقعة، واتخذ قراره بإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المدافع الدولي السعودي.

وذلك جاء بعد مسلسل من الاستفزاز المستمر من جانب اللاعب للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال المباراة، وكشف صحف ومواقع سعودية عن العقوبة المتوقع فرضها ضد مدافع الهلال، علي البليهي.

من المتوقع أن تكون عقوبة الطرد المباشر لعلي البليهي لإثارة الجماهير هي الإيقاف مباراة واحدة مع تغريمه 10 آلاف ريال سعودي، وفي حال دون الحكم ما قام به البليهي على أنه "إساءة"، فسيعاقب اللاعب بالإيقاف لمباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال.

وكانت المباراة قد انتهت بثلاثية نظيفة ليرفع الهلال السعودي رصيده إلى 41 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، موسعا الفارق مع النصر، أقرب ملاحقيه، إلى سبع نقاط.