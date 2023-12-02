الهلال يقسو على النصر في الدوري السعودي وكريستيانو رونالدو غاضب

حسم الهلال الفوز بديربي الرياض أمام ضيفه النصر 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم، في مباراة مثيرة شهدت الكثير من الجدل خاصة من كريستيانو رونالدو الذي اعترض كثيراً على حكم المباراة خاصة بعدما تم إلغاء هدف أحرزه بداعي التسلل.

وعن مجريات المباراة، فشل الشوط الأول لاعبو الهلال والنصر في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني، سجل الهلال هدف التقدم عن طريق سيرجي سافيتش في الدقيقة 64.

وألغى الحكم هدفا لكريستيانو رونالدو، لاعب النصر، في الدقيقة 73، ثم سجل الهلال الهدف الثاني عن طريق ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل ميتروفيتش الهدف الثاني له والثالث للهلال.

وشهدت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد علي البليهي، لاعب الهلال، وبهذه النتيجة عزز الهلال صدارته للدوري السعودي حيث رفع رصيده إلى 41 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام النصر، الذي توقف رصيده عند 34 نقطة في المركز الثاني.

وبهذا الفوز حافظ الهلال على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا انتصاره الثالث عشر في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين، وفي المقابل، أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة للنصر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في مباراة.