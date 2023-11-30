المغربي حكيم زياش يلحق برونالدو ونيمار (فيديو)

خطف النجم العربي المغربي حكيم زياش كل الأنظار في مباراة فريقه غلطة سراي التركي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في الجولة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما قلب تأخر فريقه بهدفين ولعب دوراً مباشراً في التعادل 3-3، الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى.

وسجل زياش هدفين للفريق التركي في الدقيقتين (29 و62) من ركلتين حرتين وحصل على جائزة رجل المباراة بجدارة.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية بأن زياش أصبح ثالث لاعب فقط منذ موسم 2003- 2004 يسجل هدفين من ركلتين حرتين في مباراة واحدة بدوري الأبطال ولم يسبقه في ذلك إلا الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2009 والبرازيلي نيمار في 2018.