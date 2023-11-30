لاعب ريال مدريد في طريقه إلى الدوري السعودي

كشفت وسائل إعلام إسبانية بأن لاعب ريال مدريد لوكاس فاسكيز في طريقه إلى الدوري السعودي بعد اهتمام كبير من الأندية في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية بأن لوكاس فاسكيز ينتهي عقده مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ولم تقرر الإدارة بعد، فتح باب المفاوضات معه حتى الآن.

وأوضحت أن اللاعب وإدارة ريال مدريد على علم بالاهتمام السعودي، لكن فاسكيز لا يزال يمنح الأولوية للريال وينتظر حصوله على عقد جديد إلا أن النادي الملكي يفكر في الاستغناء عن خدمات اللاعب والاستفادة من انتقاله قبل نهاية عقده وخروجه من الفريق مجاناً.