نعته بـ"الحمار".. ميسي يوجه صفعة جديدة لأسطورة ليفربول"

رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الظهور في برنامج خاص بدوري أبطال أوروبا تبثه شبكة "سي بي إس سبورتس" في ميامي لأن أسطورة ليفربول جيمي كاراغر كان حاضرا في البرنامج.

ولا يرتبط ميسي مع كاراغر بعلاقة طيبة خصوصاً بعد الرسالة الخاصة التي وجهها ليونيل إلى كاراغر نعته فيها بـ"الحمار" رداً على انتقاد الإنجليزي له بعدما انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.

ونقلت وسائل الإعلام الأميركية عن مذيعة البرنامج كيت عبدو: "أنتم تعلمون أننا وجهنا دعوة رسمية إلى إنتر ميامي، وطلبنا من ميسي أن يحضر العرض، هل تعلمون ماذا كان الرد الرسمي؟ ليونيل ميسي لن يحضر في أي برامج تلفزيونية يكون جيمي كاراغر جزءا منها".