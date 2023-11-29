نجم مان يونايتد فيرنانديز يرد بغضب على المنتقدين

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن قائد فريق مان يونايتد، البرتغالي فيرنانديز، بات متضايقا بشدة من الانتقادات التي توجه إليه في الفترة الأخيرة، وخاصة من قبل بعض النجوم السابقين لمان يونايتد على غرار الأيرلندي روي كين، والانجليزي بول إنس، والذين اتفقا على أن "فيرنانديز لا يستحق شارة القيادة، ولا يرون فيه أي شيء يقدمه للفريق الذي يمر بأزمة نتائج حاليا".

ورغم الفوز الاخير على إيفرتون لكن المان يحتل المرتبة السادسة في ترتيب الدوري الممتاز، ويعاني أيضا في دوري أبطال أوروبا، كما ظهر فيرنانديز في مباريات عديدة غير قادر على التركيز، بجانب أنه تعرض لانتقاد غير مباشر أيضا من مدربه الهولندي تن هاغ.

وقالت "ميرور" إن فيرنانديز رد بغضب على المنتقدين، وقال إنه لا يفهم لماذا يتم استهدافه هو دون غيره، مؤكدا أن "أرقامه مع الفريق تتحدث عن نفسها"، وأنه يقدم كل ما لديه، ويتدرب بانتظام، ولا يرى أي سبب لهذه الانتقادات.