تصريح مثير للضحك للاعب سعودي "اكتفى بمراقبة رونالدو" (فيديو)

أثار لاعب نادي الأخدود عوض خميس موجة من الضحك في مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحه "الكوميدي" حول مراقبة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة فريقه مع النصر في الدوري السعودي لكرة القدم التي انتهت بفوز كتيبة "الدون" 3-0.

وقال عوض خميس في مقطع فيديو رداً على عدم ارتقائه مع رونالدو لمنافسته على الكرة: "ارتقاء رونالدو؟ كنت قادراً على القفز معه، ولكن قلت لنفسي إنه حتى لو فعلت ذلك فلن ألحق بالكرة كما أنني تجنبت ذلك لعدم إصابته".

ارتقاء رونالدو في نص الملعب 👏🏻💛 pic.twitter.com/y5VlPnvC6B — .... (@N_F__C1955) November 25, 2023

وأضاف: "يأخذها من أطول المدافعين كيف أنا؟ أنا أعشق كريستيانو ويوم شفته انفطرت قلوبنا كيف يوم لعبت ضده".

وكشف مقطع مصور لافت ارتقاء رونالدو عالياً في منتصف الملعب أمام عوض خميس الذي ظهر لا حول له ولا قوة بلا أي تدخل لمجاراته في الارتقاء على الكرة.