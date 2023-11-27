أجمل هدف في الموسم بـ"مقصية رونالدو" (فيديو)

سجل الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو نجم مانشستر يونايتد هدفاً أسطورياً على طريقة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو شبيه بالمقصية التاريخية التي أطل فيها "الدون" على مسرح دوري أبطال أوروبا حين سجل هدفه الشهير بمرمى يوفنتوس عندما كان لاعباً في ريال مدريد قبل سنوات.

ونال هدف غارناتشو إشادات كبيرة بعد هدفه في شباك إيفرتون في الدوري الإنجليزي خلال المباراة التي حسمها مانشستر يونايتد (3-0) ضمن الجولة 13.

المثير أن غارناتشو احتفل بالهدف على الطريقة التي يعتاد كريستيانو رونالدو الاحتفال بها كلما أحرز هدفاً.

ما ستشاهده الآن شيء من وحي الخيال



هدف غارناتشو الخيالي في مرمى ايفرتون



هدف الموسم بلا شك😳🤯pic.twitter.com/iHNRofGWMW — EPL World (@EPLworld) November 26, 2023



يذكر أن غارناتشو (19 عاماً و148 يوماً) أصبح أصغر لاعب في مانشستر يونايتد يسجل في شباك إيفرتون بملعب "غوديسون بارك" في "البريميرليغ"، متخطيا رقم واين روني (19 عاما و293 يوما) في شهر أغسطس 2005.