برشلونة يستعيد خدمات سيرجي روبيرتو

استعاد برشلونة خدمات لاعبه سيرجي روبيرتو بعد تعافيه الكامل من الإصابة، والتي جعلته يغيب عن الفريق في الفترة السابقة.

وقال موقع "فووتبل إسبانيا" إن عودة روبيرتو تمثل خبرا سعيدا لمدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، والذي تلقى صدمة كبيرة في الأيام الماضية، بعد أن تعرض نجم وسطه غافي لإصابة خطيرة على مستوى الركبة ستبعده لنحو 7 أشهر عن الملاعب، هذا بجانب الغياب القصير للحارس تير شتيغن.

ويتوقع أن يشرك تشافي روبيرتو في مباراة بورتو المقبلة الثلاثاء المقبل ضمن دوري أبطال أوروبا.